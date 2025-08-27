By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
विराट कोहली Vs चेतेश्वर पुजारा: टेस्ट में किसने कितने रन बनाए?
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कहा है।
चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास
Pic Credit: Social Media
चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे।
टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
पुजारा से पहले विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था।
विराट ने भी लिया था संन्यास
Pic Credit: Social Media
एक तरफ जहां चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते थे, वहीं विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते नजर आते थे।
नंबर 3 और नंबर 4
Pic Credit: Social Media
चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर विराट ने प्रतिक्रिया देते हुए इस बात का जिक्र किया कि पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करके विराट के लिए रन बनाने का रास्ता आसान कर देते थे।
विराट ने दी प्रतिक्रिया
Video Credit: Social Media
विराट और पुजारा दोनों का लंबा टेस्ट करियर रहा है। दोनों ने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इस फॉर्मेट में किसने कितने रन बनाए।
किसने बनाए ज्यादा रन?
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की। पुजारा ने अपने करियर में कुल 103 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 176 पारियों में बल्लेबाजी की।
चेतेश्वर पुजारा ने खेलीं कुल इतनी पारियां
Pic Credit: Social Media
इन 176 पारियों में पुजारा ने 43.61 की औसत से 7195 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 35 अर्धशतक, 19 शतक और 3 दोहरे शतक भी लगाए। 206 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा।
बनाए इतने रन
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 123 मैच खेले, जिसकी 210 पारियों में बल्लेबाजी की।
विराट कोहली की कुल पारियां
Pic Credit: Social Media
इन 210 पारियों में उन्होंने 46.85 की औसत के साथ कुल 9230 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 31 अर्धशतक, 30 शतक और 7 दोहरे शतक लगाए।
पुजारा से ज्यादा रन
Pic Credit: Social Media
