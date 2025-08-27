By Vimlesh Kumar Bhurtiya
विराट कोहली Vs चेतेश्वर पुजारा: टेस्ट में किसने कितने रन बनाए?

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कहा है।

चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास

चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे।

टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाज

पुजारा से पहले विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था।

विराट ने भी लिया था संन्यास

एक तरफ जहां चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते थे, वहीं विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते नजर आते थे।

नंबर 3 और नंबर 4

चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर विराट ने प्रतिक्रिया देते हुए इस बात का जिक्र किया कि पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करके विराट के लिए रन बनाने का रास्ता आसान कर देते थे।

विराट ने दी प्रतिक्रिया

विराट और पुजारा दोनों का लंबा टेस्ट करियर रहा है। दोनों ने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इस फॉर्मेट में किसने कितने रन बनाए।

किसने बनाए ज्यादा रन?

सबसे पहले बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की। पुजारा ने अपने करियर में कुल 103 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 176 पारियों में बल्लेबाजी की।

चेतेश्वर पुजारा ने खेलीं कुल इतनी पारियां

इन 176 पारियों में पुजारा ने 43.61 की औसत से 7195 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 35 अर्धशतक, 19 शतक और 3 दोहरे शतक भी लगाए। 206 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा।

बनाए इतने रन

विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 123 मैच खेले, जिसकी 210 पारियों में बल्लेबाजी की।

विराट कोहली की कुल पारियां

इन 210 पारियों में उन्होंने 46.85 की औसत के साथ कुल 9230 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 31 अर्धशतक, 30 शतक और 7 दोहरे शतक लगाए।

पुजारा से ज्यादा रन

