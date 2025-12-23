By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 23, 2025

2025 में ODI में विराट कोहली ने बनाए सर्वाधिक रन

भारत ने 2025 में कुल 14 वनडे मैच खेले।

2025 में भारत के कुल मैच

इन 14 मुकाबलों में से 11 में भारत को जीत मिली जबकि 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

11 भारत ने जीते

भारत ऑस्ट्रेलिया से 2 मैच और दक्षिण अफ्रीका से 1 मैच हारा।

3 में मिली हार

साल 2025 में कुल 20 खिलाड़ियों को वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला।

20 खिलाड़ियों ने वनडे खेला

साल 2025 भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए काफी अच्छा रहा।

विराट कोहली के लिए कैसा रहा साल

विराट कोहली इस साल सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने।

सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

विराट कोहली ने भारत द्वारा खेले गए कुल 14 मुकाबलों में से 13 में हिस्सा लिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने।

13 वनडे मैचों में लिया हिस्सा 

सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 2025 में 13 वनडे मैच खेले और कुल 651 रन बनाए। 

बनाए कुल 651 रन

इस दौरान विराट कोहली ने तीन शतक और चार अर्धशतक लगाए।

तीन शतक और चार अर्धशतक

