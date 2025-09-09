टेस्ट वनडे छक्कों में सचिन आगे या कोहली?

सबसे पहले बात

सचिन

की करते हैं।

सचिन

ने

टेस्ट

फार्मैट

में 69 छक्के तो

वनडे

फार्मैट

में 195 छक्के अपने नाम किए। यानी

सचिन

के नाम कुल 264 छक्के दर्ज हैं।