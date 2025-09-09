By Mohit
टेस्ट वनडे छक्कों में सचिन आगे या कोहली?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर
सचिन
तेंदुलकर
और टीम इंडिया के
एक्टिव
क्रिकेटर विराट
कोहली
के नाम क्रिकेट में जबरदस्त
रिकॉर्ड दर्ज
हैं।
महान खिलाड़ी
कोहली
तो
वनडे
शतकों के मामले में
सचिन
से भी आगे हैं।
सचिन
ने अपने
करियर
में
49
शतक जड़े तो
कोहली
अबतक
51
शतक अपने नाम कर चुके हैं।
वनडे शतकों में आगे
Photo: ICC/FB
विराट
कोहली
छक्कों के मामले में
टेस्ट
और
वनडे
क्रिकेट में
सचिन
से आगे हैं या पीछे आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
सबसे पहले बात
सचिन
की करते हैं।
सचिन
ने
टेस्ट
फार्मैट
में 69 छक्के तो
वनडे
फार्मैट
में 195 छक्के अपने नाम किए। यानी
सचिन
के नाम कुल 264 छक्के दर्ज हैं।
सचिन के कुल छक्के
Photo: ICC/FB
वहीं बात करें विराट
कोहली
की तो उन्होंने
टेस्ट
में
30
और
वनडे
में 153 छक्के जड़े हैं। यानी विराट के
टेस्ट
और
वनडे
में कुल 183 छक्के हैं।
विराट के छक्के
Video: ICC/Insta
टेस्ट
और
वनडे
क्रिकेट में
सचिन
छक्कों के मामले में
कोहली
से 81 छक्के आगे हैं।
सचिन हैं आगे
Photo: ICC/FB
आपको बता दें कि
सचिन
ने अपने
करियर
में 200
टेस्ट
मैच और 463
वनडे
मैच खेले हैं।
सचिन ने खेले हैं इतने मैच
Photo: ICC/FB
वहीं बात करें विराट की तो उन्होंने 123
टेस्ट
मैच खेले हैं और 302
वनडे
मैच खेले हैं।
विराट ने खेले हैं इतने मैच
Photo: ICC/FB
विराट
कोहली
टी-20 और
टेस्ट
फार्मैट
को अलविदा कह चुके हैं और सिर्फ
वनडे
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
वनडे में एक्टिव
Photo: ICC/FB
विराट
कोहली
की उम्र
36
साल है। माना जा रहा है कि वे 2027
वनडे
वर्ल्ड
कप में खेल सकते हैं।
वर्ल्ड कप तक?
Photo: ICC/FB
10
तस्वीरों में देखिए
