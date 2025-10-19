By Mohit
कोहली-रोहित के ODI में इतने चौके-छक्के
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के पहले मैच में रविवार को कुछ खास कमाल नहीं कर सके।
विराट कोहली शून्य पर चलते बने तो रोहित शर्मा के बल्ले से सिर्फ 8 ही रन निकल सके।
आज हम आपको विराट और रोहित वनडे फार्मैट में कुल कितने चौके-छक्के जड़ चुके हैं इसबारे में बता रहे हैं।
सबसे पहले बात रोहित शर्मा की करते हैं। वे अबतक कुल 274 वनडे मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 48.59 की औसत से कुल 11176 रन बना चुके हैं।
रोहित ने वनडे फार्मैट में अबतक कुल 1044 चौके और 344 छक्के जड़े हैं।
रोहित ने वनडे फार्मैट में अबतक कुल 32 शतक और 3 दोहरे शतक अपने नाम किए हुए हैं।
बात करें विराट की तो वे अबतक 303 वनडे मैच खेल चुके हैं जिनमें 57.65 की औसत से कुल 14181 रन बनाए हैं।
विराट के बल्ले से वनडे फार्मैट में अबतक 1325 चौके और 153 छक्के निकले हैं।
विराट कोहली अबतक वनडे में कुल 51 शतक जड़ चुके हैं तो उनके नाम कोई भी दोहरा शतक नहीं।
यानी चौक्के के मामले में कोहली आगे हैं तो छक्कों के मामले में रोहित विराट से काफी आगे हैं।
