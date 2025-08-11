By Mohit
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Auto
ऐसा है कोहली-रोहित का कार कलेक्शन
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा की गिनती वर्ल्ड के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में होती है।
अमीर क्रिकेटर
Photo: ICC/FB
ये दोनों ही दिग्गज लग्जरी गाडियों के शौकीन हैं। रोहित ने तो हाल में एक और नई गाड़ी अपने गैराज में खड़ी की है।
गाडियों के शौकीन
Photo: ICC/FB
आज हम आपको इन दो टॉप अमीर क्रिकेटर्स के पास कौन-कौन सी गाड़ियां हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
Photo: ICC/FB
सबसे पहले बात रोहित शर्मा की करते हैं। रोहित के पास Mercedes-Benz S-Class (1.50 करोड़ रुपये) है।
Benz S-Class
Photo: Mercedes
वनडे फार्मैट के मौजूदा कप्तान रोहित के पास BMW M5 (1.79 करोड़ रुपये), Mercedes GLS 400 D और Range Rover HSE LWB कार भी है।
ये भी शामिल
Photo: BMW/Mercedes/RangeRover
यही नहीं रोहित शर्मा ने हाल में Lamborghini Urus SE कार भी खरीदी है जिसकी कीमत 4.57 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
Lamborghini Urus SE
Photo: Lamborghini
विराट के पास Audi R8 LMX और Audi R8 V10 Plus जैसी सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार हैं।
विराट का कलेक्शन
Source: Insta
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट के कार कलेक्शन में Audi A8 L, Audi Q8, RS5, Q7 और S5 भी है।
ये लग्जरी भी
Source: Insta
विराट कोहली के पास पोर्शे 911 Turbo S और Ferrari 488 GTB कार भी है।
Porsche और Ferrari
Photo: Porsche
धाकड़ बल्लेबाज के पास BMW M5 जैसी स्पोर्ट्स सेडान कार भी है तो Rover Vogue और Bentley Continental GT भी है।
BMW M5 और Rover
Photo: Bentley
क्रिकेटर आकाशदीप ने खरीदी फॉर्च्यूनर
Click Here