ऐसा है कोहली-रोहित का कार कलेक्शन

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा की गिनती वर्ल्ड के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में होती है।

अमीर क्रिकेटर

Photo: ICC/FB

ये दोनों ही दिग्गज लग्जरी गाडियों के शौकीन हैं। रोहित ने तो हाल में एक और नई गाड़ी अपने गैराज में खड़ी की है।

गाडियों के शौकीन

Photo: ICC/FB

आज हम आपको इन दो टॉप अमीर क्रिकेटर्स के पास कौन-कौन सी गाड़ियां हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

Photo: ICC/FB

सबसे पहले बात रोहित शर्मा की करते हैं। रोहित के पास Mercedes-Benz S-Class (1.50 करोड़ रुपये) है।

Benz S-Class

Photo: Mercedes

वनडे फार्मैट के मौजूदा कप्तान रोहित के पास BMW M5 (1.79 करोड़ रुपये), Mercedes GLS 400 D और Range Rover HSE LWB कार भी है।

ये भी शामिल

Photo: BMW/Mercedes/RangeRover

यही नहीं रोहित शर्मा ने हाल में Lamborghini Urus SE कार भी खरीदी है जिसकी कीमत 4.57 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

Lamborghini Urus SE

Photo: Lamborghini

विराट के पास Audi R8 LMX और Audi R8 V10 Plus जैसी सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार हैं।

विराट का कलेक्शन

Source: Insta

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट के कार कलेक्शन में Audi A8 L, Audi Q8, RS5, Q7 और S5 भी है।

ये लग्जरी भी

Source: Insta

विराट कोहली के पास पोर्शे 911 Turbo S  और Ferrari 488 GTB कार भी है।

Porsche और Ferrari 

Photo: Porsche

धाकड़ बल्लेबाज के पास BMW M5 जैसी स्पोर्ट्स सेडान कार भी है तो Rover Vogue और Bentley Continental GT भी है।

BMW M5 और Rover 

Photo: Bentley

