कोहली, धोनी रोहित...किसकी ज्यादा फिफ्टी?

रोहित

टेस्ट

में 18

अर्धशतक

तो टी-20 में 32 वहीं

वनडे

में

अबतक

58

अर्धशतक

अपने नाम कर चुके हैं। यानी रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 108

अर्धशतक

दर्ज हैं।