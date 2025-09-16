By Mohit
PUBLISHED Sep 16, 2025
कोहली, धोनी रोहित...किसकी ज्यादा फिफ्टी?
पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तो काफी पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं तो वहीं विराट
कोहली
और रोहित शर्मा अब सिर्फ
वनडे
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
कोहली रोहित एक्टिव
आज हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा
अर्धशतक
तीनों में से किसके नाम हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले बात रोहित शर्मा
की
करते हैं। रोहित ने
67
टेस्ट
मैच, 159 टी-20 मैच और
अबतक
273
वनडे
मैच खेले हैं।
रोहित के कुल मैच
Photo: ICC/FB
रोहित
टेस्ट
में 18
अर्धशतक
तो टी-20 में 32 वहीं
वनडे
में
अबतक
58
अर्धशतक
अपने नाम कर चुके हैं। यानी रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 108
अर्धशतक
दर्ज हैं।
रोहित के अर्धशतक
Video: ICC/FB
बात करें
एमएस
धोनी की तो उन्होंने
90
टेस्ट
मैच, 350
वनडे
मैच और 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।
धोनी के कुल मैच
Photo: ICC/FB
धोनी ने इस दौरान
टेस्ट
में 33, टी-20 में 2 तो
वनडे
फार्मैट
में 73
अर्धशतक
ठोके। यानी धोनी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 108
अर्धशतक
दर्ज हैं।
धोनी के अर्धशतक
Photo: ICC/FB
बात करें विराट
कोहली
की तो वे 123
टेस्ट
मैच, 125 टी-20 मैच और
अबतक
302
वनडे
मैच खेल चुके हैं।
विराट के कुल मैच
Photo: ICC/FB
विराट ने
टेस्ट
फार्मैट
में 31
अर्धशतक
, टी-20 में 38 तो वहीं
वनडे
में
अबतक
कुल 74
अर्धशतक
जड़े हैं। यानी
कोहली
के नाम कुल 143
अर्धशतक
दर्ज हैं।
कोहली के अर्धशतक
Photo: ICC/FB
यानी रोहित फिलहाल
अर्धशतकों
के मामले में धोनी के बराबर हैं तो विराट दोनों से 35
अर्धशतक
आगे हैं।
फिलहाल बराबरी पर
उम्र की बात करें तो
कोहली
36 साल के हैं तो रोहित 38 साल के हैं। वहीं धोनी की उम्र 44 साल है।
उम्र इतनी हो चुकी
