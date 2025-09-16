By Mohit
कोहली, धोनी रोहित...किसकी ज्यादा फिफ्टी?

पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तो काफी पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं तो वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।

आज हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक तीनों में से किसके नाम हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

सबसे पहले बात रोहित शर्मा की करते हैं। रोहित ने 67 टेस्ट मैच, 159 टी-20 मैच और अबतक 273 वनडे मैच खेले हैं।

रोहित टेस्ट में 18 अर्धशतक तो टी-20 में 32 वहीं वनडे में अबतक 58 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं। यानी रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 108 अर्धशतक दर्ज हैं।

बात करें एमएस धोनी की तो उन्होंने 90 टेस्ट मैच, 350 वनडे मैच और 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।

धोनी ने इस दौरान टेस्ट में 33, टी-20 में 2 तो वनडे फार्मैट में 73 अर्धशतक ठोके। यानी धोनी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 108 अर्धशतक दर्ज हैं।

बात करें विराट कोहली की तो वे 123 टेस्ट मैच, 125 टी-20 मैच और अबतक 302 वनडे मैच खेल चुके हैं।

विराट ने टेस्ट फार्मैट में 31 अर्धशतक, टी-20 में 38 तो वहीं वनडे में अबतक कुल 74 अर्धशतक जड़े हैं। यानी कोहली के नाम कुल 143 अर्धशतक दर्ज हैं।

यानी रोहित फिलहाल अर्धशतकों के मामले में धोनी के बराबर हैं तो विराट दोनों से 35 अर्धशतक आगे हैं।

उम्र की बात करें तो कोहली 36 साल के हैं तो रोहित 38 साल के हैं। वहीं धोनी की उम्र 44 साल है।

