अपनी पत्नी से हाइट में इतने इंच बड़े हैं विराट कोहली?

विराट कोहली को पूरी दुनिया जानती है। उनकी छवि एक ग्लोबल स्टार की है।

विराट कोहली

उन्होंने साल 2017 में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी की थी।

2017 में की शादी

यह कपल अब दो बच्चों का माता-पिता है।

बन गए हैं पेरेंट्स

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में लोग तरह-तरह की बातें जानना चाहते हैं। कुछ लोग उनकी हाइट के बारे में भी सर्च करते हैं।

लोगों में जिज्ञासा

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की हाइट कितनी है और विराट अनुष्का से कितने ऊंचे हैं।

जानिए पत्नी से कितने ऊंचे हैं विराट

विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि मैं श्योर नहीं हूं।

विराट कोहली की हाइट

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विराट कोहली की हाइट 5 फीट 10 इंच से 5 फीट 11 इंच के बीच है।

इतनी हो सकती है विराट की हाइट

वहीं, अनुष्का शर्मा की हाइट काफी अच्छी है। विराट कोहली की तुलना में अनुष्का शर्मा कुछ ही इंच छोटी हैं।

अनुष्का शर्मा 

कई मीडिया रिपोर्ट्स में अनुष्का शर्मा की हाइट 5 फीट 9 इंच बताई गई है।

अनुष्का की हाइट

ऐसे में विराट कोहली से उनकी हाइट सिर्फ 2 इंच ही कम है। इस तरह विराट कोहली अपनी वाइफ से केवल दो इंच बड़े हैं।

विराट सिर्फ इतने इंच बड़े

