'चीकू' ही नहीं इन नाम से भी मशहूर कोहली

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की गिनती दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर क्रिकेटर्स में होती है।

सबसे मशहूर

Source: Insta

कोहली शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं। कोहली की वाइफ एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हैं।

दो बच्चों के पिता

Source: Insta

विराट ने कुछ समय पहले ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। वहीं टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मैट को भी अलविदा कह दिया था।

रिटायरमेंट

Source: Insta

विराट अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं। विराट फैन्स के बीच अलग-अलग नाम से मशहूर है। हम आपको 5 मशहूर नाम की जानकारी दे रहे हैं।

मशहूर नाम

Photo: ICC/FB

विराट को 'चीकू' नाम उनके रणजी कोच अजीत चौधरी ने दिया था। बाद में धोनी भी कोहली को इसी नाम से पुकारने लगे थे।

चीकू

Photo: ICC/FB

विराट का दूसरा सबसे पॉपुलर नाम 'किंग कोहली' है जो कि वनडे फार्मैट में उनके जबरदस्त रिकॉर्ड के वजह से फैन्स ने उन्हें दिया।

किंग कोहली

Photo: ICC/FB

विराट लग्जरी लाइफ जीते हैं। कोहली के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियां हैं। ऐसे में मैदान के बाहर लग्जरी लाइफ के लिए फैन्स उन्हें 'द किंग' से पुकारते हैं।

द किंग

Source: Insta

एक वक्त ऐसा भी था जब कोहली के बल्ले से लगातार शतक और अर्धशतक निकला करते थे। ऐसे में फैन्स ने उन्हें 'रन मशीन' नाम दे दिया था।

रन मशीन

Source: Insta

विराट को फैन्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने The GOAT (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) नाम दिया है। 

The GOAT

Source: Insta

