कोहली के दसवीं मैथ्स में आए थे इतने अंक
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टीम का हिस्सा हैं।
वनडे सीरीज
Photo: TeamIndia/FB
विराट कोहली दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर में से एक हैं। आज हम आपको विराट कोहली के दसवीं कक्षा में कितने मार्क्स आए थे इसबारे में बता रहे हैं।
आइए जानते हैं
Photo: TeamIndia/FB
विराट कोहली ने साल 2004 में दसवीं कक्षा यानी बोर्ड एग्जाम पास किए थे।
2004 में पास की दसवीं
Photo: ICC/FB
विराट कोहली ने साल 2023 में अपनी दसवीं की मार्कशीट खुद कू एप पर शेयर की थी।
खुद की थी शेयर
Photo: ICC/FB
10वीं में कोहली को 600 में से 419 अंक हासिल हुए थे और सबसे कम अंक मैथ्स में आए थे।
मैथ्स में सबसे कम
Photo: RCB/FB
कोहली ने दसवीं में मैथ्स सब्जेक्ट में कुल 51 अंक हासिल किए थे। वहीं 83 अंक इंग्लिश में हासिल किए थे जो कि सबसे ज्यादा हैं।
मैथ्स में इतने
Photo: ICC/FB
मैथ्स और इंग्लिश के अलावा कोहली ने हिंदी में 75, साइंस में 55, सोशल साइंस में 81 अंक तो इंट्रोडक्टरी आईटी में 74 अंक पाए थे।
अन्य सब्जेक्ट
Photo: ICC/FB
आपको बता दें कि विराट कोहली टेस्ट और टी-20 फार्मैट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।
रिटायरमेंट ले चुके
कोहली ने अपने करियर में 123 टेस्ट मैच और 125 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले। वहीं वे अबतक कुल 302 वनडे मैच खेल चुके हैं।
कुल मैच
