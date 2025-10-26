By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 26, 2025
विराट ने तोड़ा सचिन के सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड, बने नंबर 1, रोहित भी टॉप-5 में
सीमित ओवर क्रिकेट में वनडे और टी-20 को रखा गया है।
सीमित ओवर क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 74 रनों की शानदार पारी के साथ विराट कोहली सीमित ओवर क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
विराट कोहली की शानदार पारी
विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है।
सचिन तेंदुलकर को किया पीछे
सीमित ओवर क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
सर्वाधिक रन वाले टॉप-5 बैटर
सीमित ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने वनडे और टी-20 दोनों फॉर्मेट मिलाकर अब तक कुल 18443 रन बनाए हैं।
विराट कोहली
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने वनडे और टी-20 दोनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 18436 रन बनाए है। गौरतलब है कि सचिन ने अपने करियर में सिर्फ एक ही टी-20 मैच खेला था, जिसमें 10 रन बनाए थे।
सचिन तेंदुलकर
सीमित ओवर क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं। उन्होंने वनडे और टी-20 मिलाकर अपने करियर में कुल 15616 रन बनाए हैं।
कुमार संगाकारा
लिस्ट में चौथे स्थान पर रोहित शर्मा का नाम है। उन्होंने अपने करियर में वनडे और टी-20 मिलाकर अब तक 15601 रन बनाए हैं।
रोहित शर्मा
श्रीलंका के महेला जयवर्धने इस सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में वनडे और टी-20 क्रिकेट मिलाकर कुल 14143 रन बनाए हैं।
महेला जयवर्धने
