इस तरीके से फिट रहती हैं कोहली की भाभी
भारतीय क्रिकेटर विराट
कोहली
के बड़े भाई का नाम विकास
कोहली
है। विकास छोटे भाई
कोहली
के कुछ
बिजनेस
को संभालते हैं।
संभालते हैं बिजनेस
Source: Insta
विकास
लाइमलाइट
से दूर रहते हैं। विकास की
वाइफ
का नाम चेतना है।
नाम है चेतना
Source: Insta
चेतना
फैशन
और
ग्लैमर
के मामले में
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
चेतना दो बच्चों की मां हैं मगर
फिटनेस
के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जमकर मेहनत जो करती हैं।
जमकर मेहनत
Source: Insta
विराट
कोहली
की भाभी खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा लेती हैं।
योग का सहारा
Source: Insta
चेतना
कोहली
ने हाल में अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर योग सेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
विराट
कोहली
की
वाइफ अनुष्का शर्मा
ने भी चेतना की तस्वीरों को काफी पसंद किया था और साथ ही अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट की
स्टोरी
पर
पर
शेयर किया था।
काफी पसंद
Source: Insta
तस्वीरें शेयर
कर
अनुष्का
ने
कैप्शन
में लिखा था
'
हर
पोज
में वह योग दिखाती हैं-ताकत,
ग्रेस
और
बैलेंस
।
चेट्स
, मुझे आप पर गर्व
है
।
'
की थी तारीफ
Source: Insta
आपको बता दें कि
इंस्टाग्राम
पर चेतना को 22 हजार से ज्यादा लोग
फॉलो
करते हैं।
इतने फॉलोअर्स
Source: Insta
कोहली
की पारी के बाद '
मिस्ट्री
गर्ल
'
वायरल
