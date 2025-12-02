By Mohit
PUBLISHED Dec 2, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

इस तरीके से फिट रहती हैं कोहली की भाभी

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के बड़े भाई का नाम विकास कोहली है। विकास छोटे भाई कोहली के कुछ बिजनेस को संभालते हैं।

संभालते हैं बिजनेस

Source: Insta

विकास लाइमलाइट से दूर रहते हैं। विकास की वाइफ का नाम चेतना है।

नाम है चेतना

Source: Insta

चेतना फैशन और ग्लैमर के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

चेतना दो बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जमकर मेहनत जो करती हैं।

जमकर मेहनत

Source: Insta

विराट कोहली की भाभी खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा लेती हैं।

योग का सहारा

Source: Insta

चेतना कोहली ने हाल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर योग सेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा ने भी चेतना की तस्वीरों को काफी पसंद किया था और साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर पर शेयर किया था।

काफी पसंद

Source: Insta

तस्वीरें शेयर कर अनुष्का ने कैप्शन में लिखा था 'हर पोज में वह योग दिखाती हैं-ताकत, ग्रेस और बैलेंसचेट्स, मुझे आप पर गर्व है'

की थी तारीफ

Source: Insta

आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर चेतना को 22 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं।

इतने फॉलोअर्स

Source: Insta

कोहली की पारी के बाद 'मिस्ट्री गर्ल' वायरल

 Click Here