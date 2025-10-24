By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बने विराट कोहली, जानिए पहले नंबर पर कौन है?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली का निराशाजनक प्रदर्शन लगातार जारी है।

विराट कोहली का निराशाजनक प्रदर्शन

पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए थे।

पहले वनडे में शून्य

उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगले मैच में विराट कोहली कुछ कमाल दिखा पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

एडिलेड में खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट प्रशंसको को निराश किया।

अगले वनडे में भी किया निराश

वे एक बार फिर 4 गेंदों का सामना करते हुए शून्य पर आउट हो गए।

फिर डक पर हुए आउट

विराट कोहली इस डक के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।

सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बैटर

विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 40 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। उनके दोस्त ईशांत शर्मा के भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 40 डक हैं।

40 बार हुए हैं जीरो पर आउट

भारत के लिए सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाली लिस्ट में विराट कोहली और ईशांत शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसकी उम्मीद ना विराट और ना ही उनके फैंस ने की होगी।

कोहली और ईशांत बराबर

इस लिस्ट में पहले नंबर पर तेज गेंदबाज जहीर खान का नाम मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने करियर में जहीर 43 बार जीरो (डक) पर आउट हुए हैं।

पहले नंबर पर हैं जहीर खान

