सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बने विराट कोहली, जानिए पहले नंबर पर कौन है?
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली का निराशाजनक प्रदर्शन लगातार जारी है।
विराट कोहली का निराशाजनक प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए थे।
पहले वनडे में शून्य
Pic Credit: Social Media
उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगले मैच में विराट कोहली कुछ कमाल दिखा पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद
Pic Credit: Social Media
एडिलेड में खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट प्रशंसको को निराश किया।
अगले वनडे में भी किया निराश
Pic Credit: Social Media
वे एक बार फिर 4 गेंदों का सामना करते हुए शून्य पर आउट हो गए।
फिर डक पर हुए आउट
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली इस डक के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।
सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बैटर
Video Credit: Social Media
विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 40 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। उनके दोस्त ईशांत शर्मा के भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 40 डक हैं।
40 बार हुए हैं जीरो पर आउट
Pic Credit: Social Media
भारत के लिए सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाली लिस्ट में विराट कोहली और ईशांत शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसकी उम्मीद ना विराट और ना ही उनके फैंस ने की होगी।
कोहली और ईशांत बराबर
Pic Credit: Social Media
इस लिस्ट में पहले नंबर पर तेज गेंदबाज जहीर खान का नाम मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने करियर में जहीर 43 बार जीरो (डक) पर आउट हुए हैं।
पहले नंबर पर हैं जहीर खान
Pic Credit: Social Media
