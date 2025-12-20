By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 20, 2025

 Sports

इस तारीख को मैदान पर दिखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा

दक्षिण अफ्रीका की टीम का भारत दौरा अब समाप्त हो चुका है।

दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा खत्म

अफ्रीकन टीम ने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेली।

इतने मैचों की सीरीज

एक तरफ जहां साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को टेस्ट में 2-0 से पटखनी दी। वहीं भारतीय टीम ने टी-20 और वनडे सीरीज को अपने नाम किया।

नतीजे ऐसे रहे

अफ्रीका के साथ खेले गए वनडे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नजर आए थे। दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था।

विराट कोहली और रोहित शर्मा

सवाल यह है कि अब ये खिलाड़ी मैदान पर कब नजर आएंगे। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर अब कब खेलते हुए दिखेंगे।

अब कब आएंगे नजर

दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा खत्म होने के बाद अब टी-20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर होगी।

न्यूजीलैंड का भारत दौरा

न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप से पहले भारतीय टीम के साथ 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की शृंखला खेलेगी। वनडे मैचों में विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आएंगे।

तीन वनडे और 5 टी-20 मैच

भारत न्यूजीलैंड से अपना पहले वनडे मुकाबला 11 जनवरी को बड़ोदरा में खेलेगा। दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को राजकोट और तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा।

11, 14 और 18 जनवरी

अगर सबकुछ ठीक रहा और दोनों खिलाड़ी फिट रहे तो इन तीनों वनडे मैचों में रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखा जा सकता है।

इन तीन मैचों में आएंगे नजर

