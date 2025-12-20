By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
इस तारीख को मैदान पर दिखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा
दक्षिण अफ्रीका की टीम का भारत दौरा अब समाप्त हो चुका है।
दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा खत्म
अफ्रीकन टीम ने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेली।
इतने मैचों की सीरीज
एक तरफ जहां साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को टेस्ट में 2-0 से पटखनी दी। वहीं भारतीय टीम ने टी-20 और वनडे सीरीज को अपने नाम किया।
नतीजे ऐसे रहे
अफ्रीका के साथ खेले गए वनडे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नजर आए थे। दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था।
विराट कोहली और रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
सवाल यह है कि अब ये खिलाड़ी मैदान पर कब नजर आएंगे। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर अब कब खेलते हुए दिखेंगे।
अब कब आएंगे नजर
Pic Credit: Social Media
दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा खत्म होने के बाद अब टी-20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर होगी।
न्यूजीलैंड का भारत दौरा
Pic Credit: Social Media
न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप से पहले भारतीय टीम के साथ 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की शृंखला खेलेगी। वनडे मैचों में विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आएंगे।
तीन वनडे और 5 टी-20 मैच
Pic Credit: Social Media
भारत न्यूजीलैंड से अपना पहले वनडे मुकाबला 11 जनवरी को बड़ोदरा में खेलेगा। दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को राजकोट और तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा।
11, 14 और 18 जनवरी
Pic Credit: Social Media
अगर सबकुछ ठीक रहा और दोनों खिलाड़ी फिट रहे तो इन तीनों वनडे मैचों में रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखा जा सकता है।
इन तीन मैचों में आएंगे नजर
Pic Credit: Social Media
T20I में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज
Click Here