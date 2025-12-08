By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 08, 2025
Sports
ODI में विराट कोहली और रोहित शर्मा की रैंकिंग?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया।
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
इस सीरीज से पहले चर्चा थी कि ये दिग्गज खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इन्हें टीम में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है।
विराट रोहित की चर्चा
हालांकि, इन कयासों को धता बताते हुए विराट और रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी की।
शानदार बल्लेबाजी
एक तरफ जहां रोहित शर्मा ने तीन मैचों में 2 अर्धशतकीय पारियां खेलीं, वहीं विराट ने भी शानदार बैटिंग की।
रोहित शर्मा ने जड़े दो अर्धशतक
विराट कोहली ने तीन मैचों में दो शतक और 1 अर्धशतक के साथ कुल 302 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे।
विराट कोहली रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज
शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट रैंकिंग में ऊपर नजर आ रहे हैं।
वनडे रैंकिंग में कहां?
एक तरफ रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं, वहीं विराट कोहली एक स्थान की छलांग के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।
रोहित पहले स्थान पर
मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 783 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे टॉप पर बने हुए हैं।
783 रेटिंग पॉइंट्स
वहीं, विराट कोहली के 751 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गए हैं।
विराट चौथे स्थान पर
