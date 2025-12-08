By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 08, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में विराट कोहली और रोहित शर्मा की रैंकिंग?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

Pic Credit: Social Media

इस सीरीज से पहले चर्चा थी कि ये दिग्गज खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इन्हें टीम में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है।

विराट रोहित की चर्चा

Pic Credit: Social Media

हालांकि, इन कयासों को धता बताते हुए विराट और रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी की।

शानदार बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

एक तरफ जहां रोहित शर्मा ने तीन मैचों में 2 अर्धशतकीय पारियां खेलीं, वहीं विराट ने भी शानदार बैटिंग की।

रोहित शर्मा ने जड़े दो अर्धशतक

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने तीन मैचों में दो शतक और 1 अर्धशतक के साथ कुल 302 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे।

विराट कोहली रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज

Pic Credit: Social Media

शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट रैंकिंग में ऊपर नजर आ रहे हैं।

वनडे रैंकिंग में कहां?

Video Credit: Social Media

एक तरफ रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं, वहीं विराट कोहली एक स्थान की छलांग के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

रोहित पहले स्थान पर

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 783 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे टॉप पर बने हुए हैं।

783 रेटिंग पॉइंट्स

Pic Credit: Social Media

वहीं, विराट कोहली के 751 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गए हैं।

विराट चौथे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

ODI में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले 5 महान प्लेयर

 Click Here