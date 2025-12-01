By Mohit
विराट अनुष्का की 10 रोमांटिक तस्वीरें

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हैं।

अनुष्का और विराट ने साल 2017 में शादी कर ली थी। कपल के दो बच्चे भी हैं।

जनवरी 2021 में दोनों बेटी वामिका के माता-पिता बने। इसके बाद 2024 में बेटे अकाय का जन्म हुआ।

पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अनुष्का अब बॉलीवुड में बेहद कम ही एक्टिव रहती हैं।

अनुष्का अक्सर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

विराट को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

अनुष्का काफी आध्यात्मिक हैं। वे विराट संग देश के अलग-अलग मंदिरों के दर्शन करती रहती हैं।

विराट की कमाई करोड़ों में हैं लिहाजा वे वाइफ और बच्चों को सुपर लग्जरी लाइफ मुहैया करवा रहे हैं।

बच्चों को मीडिया की नजरों से दूर रखा जा सके इसके लिए वे लंदन शिफ्ट हो चुके हैं।

