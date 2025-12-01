By Mohit
कोहली की भांजी भी शतक पर हुईं खुश
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को अपने करियर का 83वां शतक जड़ा।
83वां शतक
विराट ने अपनी पारी में 120 गेंद में 135 रन बनाए। कोहली के शतक को उनकी भांजी महक ढिंगरा ने भी सेलिब्रेट किया।
भांजी भी खुश
महक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विराट कोहली के शतक सेलिब्रेशन की तस्वीर को शेयर किया है।
शेयर की तस्वीर
महक अक्सर विराट कोहली की खास उपलब्धियों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सेलिब्रेट करती हैं।
पहली बार नहीं
महक अक्सर स्टेडियम पहुंचकर विराट और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
विराट की भांजी कॉलेज स्टूडेंट हैं। लुक्स के मामले में वे बॉलीवुड स्टार किड्स को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
महक को इंस्टाग्राम पर 22 हजार यूजर्स फॉलो करते हैं। वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।
फैशन ट्रेंड
महक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।
घूमने की शौकीन
कोहली को जब भी समय मिलता है तो वे बहन और उनके बच्चों से जरूर मिलने की कोशिश करते हैं।
करते हैं कोशिश
ये तस्वीर टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में खिताबी जीत के बाद की है। विराट फैमिली संग नजर आ रहे हैं।
खिताबी जीत के बाद
