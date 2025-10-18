By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025

AUS के खिलाफ कोहली की पिछली 5 ODI पारी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टीम का हिस्सा हैं।

नई सीरीज

ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ कोहली का बल्ला जमकर चलता है। हम आपको इस टीम के खिलाफ कोहली की पिछली 5 ODI पारी कैसी थी इसकी जानकारी दे रहे हैं।

दमदार प्रदर्शन

साल 2025 में दुबई स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिय के खिलाफ विराट कोहली ने 98 गेंद पर 84 रन बनाए थे।

दुबई 2025

अहमदाबाद में साल 2023 में विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 63 गेंद में 54 रन की पारी खेली थी।

अहमदाबाद 2023

साल 2023 में ही चेन्नई में विराट कोहली के बल्ले से 116 गेंद पर 85 रन की पारी निकली थी।

चेन्नई 2023

गुजरात के राजकोट में साल 2023 में विराट कोहली ने 61 गेंद पर 56 रन बना डाले थे।

राजकोट 2023

साल 2023 में ही चेन्नई में ही विराट कोहली ने 72 गेंद में 54 रन की पारी खेली थी।

चेन्नई 2023

यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले लगातार 5 ODI मैच में तो स्टार बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाकर ही दम लिया है।

लगातार अर्धशतक

यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली 5 ODI पारी में विराट के बल्ले से 66 से ज्यादा की औसत से 333 रन निकले हैं।

औसत

