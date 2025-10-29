By Vimlesh Kumar Bhurtiya
साड़ी में खूबसूरत लगीं विकास दिव्यकीर्ति की फेवरेट स्टूडेंट

जाने-माने शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति सर की फेवरेट स्टूडेंट दिव्या तंवर की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है।

दिव्या तंवर

Pic Credit: Social Media

दिव्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख लोग फॉलो करते हैं।

फैन फॉलोइंग

Pic Credit: Social Media

दिव्या तंवर ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं।

तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

इन तस्वीरों में वे बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।

बेहद खूबसूरत

Pic Credit: Social Media

दिव्या तंवर साड़ी में बला की खूबसूरत लगती हैं।

साड़ी में सुंदर

Pic Credit: Social Media

साड़ी में शेयर की गई उनकी तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं।

फैंस करते हैं पसंद

Pic Credit: Social Media

बता दें कि दिव्या तंवर विकास दिव्यकीर्ति की फेवरेट विद्यार्थियों में से एक हैं। उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत के दिव्यकीर्ति सर कायल हैं।

पसंदीदा विद्यार्थी

Pic Credit: Social Media

उन्होंने एक नहीं दो बार यूपीएससी क्रैक किया है। दिव्या तंवर ने साल 2021 में ऑल इंडिया 438वीं रैंक हासिल की थी।

2021 में इतनी रैंक

Pic Credit: Social Media

दिव्या ने साल 2022 में ऑल इंडिया 105वीं रैंक हासिल की थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित की गई थीं।

2022 में बनीं आईएएस अधिकारी

Pic Credit: Social Media

