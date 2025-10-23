By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 23, 2025

विकास दिव्यकीर्ति की फेवरेट स्टूडेंट ने दो बार क्रैक किया है UPSC

साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या तंवर विकास दिव्यकीर्ति की फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हैं।

दिव्या तंवर

Pic Credit: Social Media

विकास सर को दिव्या के संघर्ष और कड़ी मेहनत ने काफी प्रभावित किया।

संघर्ष और मेहनत

Pic Credit: Social Media

दिव्या मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं।

हरियाणा से हैं दिव्या

Pic Credit: Social Media

दिव्या ने 2 बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की और अपनी सफलता का परचम लहराया।

दो बार क्रैक किया यूपीएससी

Pic Credit: Social Media

दिव्या ने हिंदी माध्यम से यूपीएससी सीएसई की परीक्षा दी। 

हिंदी माध्यम से 

Pic Credit: Social Media

उन्होंने पहली बार साल 2021 में यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की।

पहली बार 2021 में क्रैक किया

Pic Credit: Social Media

2021 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में दिव्या ने ऑल इंडिया 438वीं रैंक हासिल की। उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित किया गया।

ऑल इंडिया रैंक

Pic Credit: Social Media

दिव्या ने साल 2022 में दोबारा यूपीएससी का एग्जाम दिया।

दोबारा दिया एग्जाम

Pic Credit: Social Media

इस परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया 105 रैंक हासिल की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित की गईं।

ऑल इंडिया 105वीं रैंक

Pic Credit: Social Media

