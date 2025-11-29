By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 29, 2025

UPSC नहीं निकल पाया, तो क्या करें? विकास दिव्यकीर्ति सर से जानें

विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि UPSC की परीक्षा पास कर सिविल सर्विस केवल एक नौकरी ही है, आपकी जिंदगी नहीं। मैंने खुद 2 बार फेल होकर देखा है।

विकास दिव्यकीर्ति सर

विकास सर के मुताबिक, UPSC की परीक्षा पास नहीं कर पाना हार नहीं है। कई लोग नहीं निकलते हैं। लेकिन तुम्हारी तैयारी ने तुम्हें सबसे बेहतर इंसान बना दिया है – ये सबसे बड़ी जीत है।

पहले ये मान लो

UPSC की तैयारी ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि UPPSC, BPSC, SSC CGL, CAPF आप आराम से निकाल लेंगे। केवल थोड़ी-सी और मेहनत करने की जरूरत है।

विकल्प हैं मौजूद

विकास सर कहते हैं कि अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, तो आपके पास गजब का ज्ञान है। आप अपने ज्ञान से कोचिंग शुरू कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट कर कमा सकते हैं।

Teaching / Content Creation

UPSC का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो आप थोड़ी तैयारी कर CAT का एग्जाम दीजिए। अच्छे कॉलेज से MBA कर आप कॉर्पोरेट फिल्ड में टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं।

कॉर्पोरेट जॉब

विकास सर कहते हैं कि LLB करते हुए Judiciary की तैयारी करें। इसमें UPSC का सिलेबस 70 फीसदी काम आता है। मेहनत करके आप जज बन सकते हैं। ये IAS से भी बड़ा सम्मान है।

Judiciary / Law

विकास सर कहते हैं अपना स्टार्टअप, कोचिंग, एडटेक या कंसल्टेंसी शुरू करें। आपके अंदर लीडरशिप, धैर्य और नॉलेज है – बिजनेस में आप बेस्ट साबित होंगे।

Entrepreneurship

विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि डिप्रेशन में मत जाएं, दोस्तों-रिश्तेदारों की बातों में मत आएं, बार-बार UPSC ट्राई करके जिंदगी बर्बाद मत करें। सकारात्मक मन से अपना नया रास्ता चुनें।

गलती मत करें

विकास सर कहते हैं कि मैंने भी UPSC छोड़कर कोचिंग शुरू की। आज लाखों बच्चों की जिंदगी बदल रहा हूं। तुम भी किसी की जिंदगी बदल सकते हो – इससे बड़ा IAS कौन?

मेरी खुद की मिसाल

विकास सर के मुताबिक, UPSC का चैप्टर बंद हुआ, आपकी किताब अभी शुरू हुई है। नए लक्ष्य को चुनिए। आपके अंदर IAS से भी बड़ा कुछ बनने की ताकत है।

आज से नई शुरुआत

