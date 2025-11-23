By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
Vikas Divyakirti: यूपीएससी एग्जाम में सफलता के लिए फॉलो करें ये 7 गुरू मंत्र
दृष्टि आईएएस के फाउंडर डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर ने हजारों टॉपर्स बनाए हैं। उन्होंने यूपीएससी को आसान भाषा में समझाया। आज से ये 7 मंत्र फॉलो करें।
विकास दिव्यकीर्ति सर
विकास सर कहते हैं कि पढ़ने से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें। रोज 4-5 उत्तर लिखें। मेंस में 20 में से 20 मार्क्स लिखने से ही आते हैं। लिखेंगे तभी टॉपर बनेंगे।
लेखन प्रैक्टिस है गेम चेंजर
विकास सर के मुताबिक, घर पर तैयारी कर रहे हैं, तो 6th से 12th तक की NCERT पहले खत्म करें। 70 फीसदी सवाल यहीं से घूमकर आते हैं। बेस क्लियर कर लेंगे, तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा।
NCERT से बेस मजबूत करें
विकास सर के अनुसार, नए हैं तो 6-7 घंटे से शुरू करें, फिर 8-10 घंटे तक बढ़ाएं। रोज एक ही समय पर पढ़ने बैठ जाने से दिमाग ऑटोमैटिक पढ़ाई मोड में चला जाएगा।
रोज 8-10 घंटे पढ़ाई
यूपीएससी के हर प्रश्न के जवाब में डाटा, तारीख, रिपोर्ट, आंकड़े डालें। बिना आधार की बातें मत लिखें। इसके लिए रोज न्यूजपेपर से 10 फैक्ट्स नोट करें।
बिना फैक्ट्स के जीरो मार्क्स
विकास सर कहते हैं कि हिंदी-इंग्लिश कोई भी मीडियम हो, सरल और क्लियर भाषा सीख लें। इसके लिए रोज 1 घंटा अखबार जोर से पढ़ें।
भाषा पर पकड़ बनाएं
रोज 10 मिनट आईने के सामने या दोस्तों से बात करके बोलने की प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू में आत्मविश्वास ही आपको IAS बनाएगा।
बोलने की प्रैक्टिस
विकास दिव्यकीर्ति सर के मुताबिक, 8 घंटे नींद, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे दोस्तों-फैमिली-हॉबी। ये बैलेंस रखोगे तो 10 साल तक बिना बर्नआउट के पढ़ सकते हैं।
ट्रिपल 8 फॉर्मूला
यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को घूमना-फिरना भी जरूरी है। लोगों से मिलें और नई चीजें सीखें। यूपीएससी पास करने के लिए जिंदगी को एंजॉय करना भी जरूरी है।
विकास सर का फाइनल मंत्र
विकास दिव्यकीर्ति सर के बताएं बातों को फॉलो कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और इससे आसानी से एग्जाम पास कर लेंगे।
IAS बनना है तो लागू करें
बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए फॉलो करें Physics Wallah अलख पांडे के ये टिप्स
Click Here