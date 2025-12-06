By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 6, 2025

विकास दिव्यकीर्ति सर का 8-8-8 गोल्डन रूल, आसानी से क्रैक होगा एग्जाम

दृष्टि IAS के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति सर का 8-8-8 गोल्डन रूल अपनाने से UPSC सहित हर एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा।

विकास दिव्यकीर्ति सर

विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि रोज 8 घंटे सिर्फ पढ़ाई पर लगाइए। NCERT से शुरू करें, करेंट अफेयर्स पर फोकस करें। क्वालिटी स्टडी करें, क्वांटिटी नहीं। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।

8 घंटे पढ़ाई

8 घंटे की पढ़ाई के साथ ही 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। बिना नींद के दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। रात 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। नींद पढ़ाई का सबसे बड़ा सहायक है।

8 घंटे की नींद

बाकी 8 घंटे रिलैक्सेशन के लिए रखें। मूवी देखें, दोस्तों से मिलें, हॉबी पूरी करें। यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, समाज को समझना भी जरूरी है।

8 घंटे रिलैक्सेशन और हॉबी

विकास सर के मुताबिक, आप मशीन नहीं हैं। लगातार पढ़ाई करने से बर्नआउट हो जाता है। 8+8+8 फॉर्मूला बैलेंस रखता है। इससे माइंड फ्रेश रहता है और रिटेंशन बढ़ता है।

बैलेंस ही सफलता की कुंजी

UPSC एग्जाम में लाखों उम्मीदवार होते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं। ऐसे में आप इस एग्जाम को केवल किताबी ज्ञान से नहीं जीतेंगे। ट्रिपल 8 का फॉर्मूला इंटरव्यू के लिए भी तैयार करता है।

क्यों है स्पेशल?

विकास सर कहते हैं कि अपने रिलैक्सेशन टाइम में एक मूवी देखें।  इससे माइंड रिफ्रेश होता है और एनर्जी मिलती है। यूपीएससी इंटरव्यू में भी ये हेल्प करता है।

हफ्ते में एक मूवी जरूर देखें

10 बजे सो जाएं 6 बजे उठ जाएं, इसके बाद सुबह 6 से 2 बजे तक पढ़ाई करें। बाकी समय फैमिली, हॉबी, वॉकिंग। 30 दिन फॉलो करो, रिजल्ट खुद दिखेगा।

कैसे लागू करें फॉर्मूला?

विकास सर कहते हैं कि मैंने खुद इस फॉर्मूले से UPSC क्रैक किया। इस फॉर्मूला के कारण बिना बैलेंस के बर्नआउट हो जाता है।

विकास सर का पर्सनल एक्सपीरियंस

विकास सर का ट्रिपल 8 फॉर्मूला अपनाने से UPSC, JEE, NEET हर एग्जाम आसान हो जाएगा।

एग्जाम होगा आसान

