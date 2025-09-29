By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
विजयादशमी और दशहरे में क्या अंतर होता है?
विजयादशमी और दशहरा दोनों नवरात्रि के बाद मनाए जाते हैं, लेकिन इनके अर्थ और महत्व में अंतर है। आइए जानें।
विजयादशमी और दशहरा
विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। यह मां दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है।
विजयादशमी क्या है?
दशहरा रामायण के आधार पर भगवान राम की रावण पर विजय का उत्सव है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं।
दशहरा क्या है?
दोनों पर्व आश्विन शुक्ल दशमी (2 अक्टूबर 2025) को मनाए जाते हैं, लेकिन इनके धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ अलग हैं।
तिथि का महत्व
विजयादशमी शक्ति पूजा से जुड़ा है, जो मां दुर्गा की उपासना पर केंद्रित है। दशहरा राम भक्ति और रामायण से प्रेरित है।
धार्मिक आधार
विजयादशमी में मां दुर्गा की पूजा और विसर्जन होता है। दशहरे में रावण दहन और रामलीला प्रमुख हैं।
उत्सव का स्वरूप
विजयादशमी आध्यात्मिक जीत और शक्ति पूजा का प्रतीक है। दशहरा सामाजिक उत्सव है, जो बुराई पर विजय को दर्शाता है।
प्रतीकात्मक अंतर
पूर्वी भारत में विजयादशमी पर दुर्गा पूजा प्रमुख है, जबकि उत्तर भारत में दशहरा रावण दहन के लिए प्रसिद्ध है।
क्षेत्रीय भेद
विजयादशमी पर शमी पूजा और हवन शुभ हैं। दशहरे पर शस्त्र पूजा और रावण दहन से नकारात्मकता दूर होती है।
उपाय और परंपराएं
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
महानवमी पर घर ले आएं ये 5 चीजें, मां दुर्गा की बरसेगी कृपा
Click Here