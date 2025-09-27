By Shubhangi Gupta
नवरात्रि में विद्या बालन के साड़ी लुक्स!
विद्या बालन एक बेहतरीन अदाकारा हैं जिनका फैशन भी खूब चर्चा में रहता है। खासतौर पर साड़ी स्टाइलिंग के मामले में वो काफी आगे हैं।
विद्या बालन
Instagram:
balanvidya
नवरात्रि के दौरान हर दिन वो एक अनूठा साड़ी लुक शेयर कर रही हैं, यहां देखें उनके 6 लेटेस्ट लुक्स।
साड़ी लवर
Instagram:
balanvidya
ऑफ व्हाइट और गोल्डन साड़ी में विद्या का लुक जितना सोबर है, उतना ही क्लासी भी।
1
Instagram:
balanvidya
बॉर्डर वाली ये सुर्ख लाल साड़ी एकदम कमाल है जिसे विद्या ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है।
2
Instagram:
balanvidya
मरून और ब्लू कलर का कॉम्बो एकदम यूनिक है। विद्या ने एकदम सिंपल तरीके से इसे स्टाइल किया है और बहुत सुंदर लग रही हैं।
3
Instagram:
balanvidya
पीले रंग की ये फ्लोरल साड़ी विद्या को एकदम कूल और स्टाइलिश लुक दे रही है।
4
Instagram:
balanvidya
ग्रीन और ऑरेंज कलर की ये सिल्क साड़ी में विद्या ने परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक क्रिएट किया है।
5
Instagram:
balanvidya
ग्रे कलर की ये साड़ी एकदम सिंपल है और विद्या ने भी इसे बिल्कुल सोबर तरीके से स्टाइल किया है।
6
Instagram:
balanvidya
