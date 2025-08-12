By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
मधुबाला चमकती त्वचा के लिए करती थीं ये काम
गुजरे जमाने की अभिनेत्री मधुबाला अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता के लोग दीवाने थे।
अदाकारा मधुबाला
Instagram: madhubalafanpage
मधुबाला अपनी सुंदरता और बेदाग त्वचा के लिए फेमस थीं। वह कभी भी पार्लर नहीं जाती थीं और घर पर ही त्वचा का ख्याल रखती हैं।
बेदाग त्वचा
Instagram: madhubalafanpage
मधुबाला की स्किन इतनी ग्लोइंग थी कि लोग उनकी सुंदरता को वर्जिन ग्लो और ब्यूटी कहा करते थे। उन्हें इंडियन मर्लिन मुनरो भी कहा जाता था।
वर्जिन ग्लो
Instagram: madhubalafanpage
चलिए आपको बताते हैं मधुबाला का स्किन केयर क्या था। आप भी अभिनेत्री का स्किन रूटीन अपना सकती हैं।
क्या थी स्किन सीक्रेट
Instagram: madhubalafanpage
गुलाबजल
मधुबाला गुलाब की पंखुड़ियों से घर पर गुलाबजल बनवाती थीं और वही चेहरे पर लगाती थीं। इससे स्किन क्लीन रहती है।
Instagram: madhubalafanpage
फेस मास्क
चेहरे पर ग्लो रखने के लिए मधुबाला घरेलू फेस मास्क बनाकर लगाती हैं। इसके लिए वह हल्दी, बेसन, दही का फेस पैक लगाती थीं।
Instagram: madhubalafanpage
एसेंशियल ऑयल
Instagram: madhubalafanpage
आजकल एसेंशियल ऑयल काफी सस्ते मिलते हैं लेकिन उस समय में ये काफी महंगे होते थे। मधुबाला तेल से चेहरे की मसाज करती थीं।
कम मेकअप
Instagram: madhubalafanpage
मधुबाला नेचुरल ग्लो पसंद करती थीं, ऐसे में वह मेकअप ज्यादा करना पसंद नहीं करती थीं। सिर्फ शूटिंग के वक्त करती थीं।
मिल्क क्लीनिंग
Instagram: madhubalafanpage
मधुबाला शूटिंग के लिए जब मेकअप करती थीं, तो घर आकर कच्चे दूध से चेहरे को क्लीन करती थीं। इससे पोर्स खुले रहते हैं।
अच्छी डायट
मधुबाला की मौत 36 साल में हुई, उस साल तक उनकी त्वचा ग्लोइंग बनी रही थी। वह डायट काफी हेल्दी लिया करती थीं।
Instagram: madhubalafanpage
