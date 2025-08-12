By Deepali Srivastava
मधुबाला चमकती त्वचा के लिए करती थीं ये काम

गुजरे जमाने की अभिनेत्री मधुबाला अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता के लोग दीवाने थे।

अदाकारा मधुबाला

मधुबाला अपनी सुंदरता और बेदाग त्वचा के लिए फेमस थीं। वह कभी भी पार्लर नहीं जाती थीं और घर पर ही त्वचा का ख्याल रखती हैं।

बेदाग त्वचा

मधुबाला की स्किन इतनी ग्लोइंग थी कि लोग उनकी सुंदरता को वर्जिन ग्लो और ब्यूटी कहा करते थे। उन्हें इंडियन मर्लिन मुनरो भी कहा जाता था।

वर्जिन ग्लो

चलिए आपको बताते हैं मधुबाला का स्किन केयर क्या था। आप भी अभिनेत्री का स्किन रूटीन अपना सकती हैं।

क्या थी स्किन सीक्रेट

गुलाबजल

मधुबाला गुलाब की पंखुड़ियों से घर पर गुलाबजल बनवाती थीं और वही चेहरे पर लगाती थीं। इससे स्किन क्लीन रहती है।

फेस मास्क

चेहरे पर ग्लो रखने के लिए मधुबाला घरेलू फेस मास्क बनाकर लगाती हैं। इसके लिए वह हल्दी, बेसन, दही का फेस पैक लगाती थीं।

एसेंशियल ऑयल

आजकल एसेंशियल ऑयल काफी सस्ते मिलते हैं लेकिन उस समय में ये काफी महंगे होते थे। मधुबाला तेल से चेहरे की मसाज करती थीं।

कम मेकअप

मधुबाला नेचुरल ग्लो पसंद करती थीं, ऐसे में वह मेकअप ज्यादा करना पसंद नहीं करती थीं। सिर्फ शूटिंग के वक्त करती थीं।

मिल्क क्लीनिंग

मधुबाला शूटिंग के लिए जब मेकअप करती थीं, तो घर आकर कच्चे दूध से चेहरे को क्लीन करती थीं। इससे पोर्स खुले रहते हैं।

अच्छी डायट

मधुबाला की मौत 36 साल में हुई, उस साल तक उनकी त्वचा ग्लोइंग बनी रही थी। वह डायट काफी हेल्दी लिया करती थीं।

