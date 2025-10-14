By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025

गमले में उगाएं पालक! सिंपल टिप्स

पालक के बीज चुनें: ताजा, उच्च गुणवत्ता वाले बीज चुनें जो गमले में अच्छी तरह उग सकें।

1

उपयुक्त गमले का चयन: गहराई में कम से कम 6-8 इंच और अच्छी जल निकासी वाला गमला चुनें।

2

मिट्टी और खाद: समृद्ध, जैविक खाद युक्त मिट्टी का उपयोग करें जो पानी को अच्छी तरह सोख सके।

3

बीज बोना: बीजों को 1/2 इंच गहराई में और 3 इंच की दूरी पर बोएं।

4

सिंचाई: नियमित रूप से पानी दें लेकिन अत्यधिक पानी से बचें ताकि मिट्टी नम रहे।

5

सूर्य का प्रकाश: पालक को प्रतिदिन कम से कम 4-6 घंटे सूर्य का प्रकाश चाहिए।

6

पत्तियों की कटाई: पालक की पत्तियों को बाहरी किनारे से काटें जब वे पर्याप्त बड़ी हो जाएं।

7

उर्वरक का उपयोग: विकास के दौरान उचित उर्वरक दें ताकि पालक स्वस्थ और हरा-भरा रहे।

7

