By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
गमले में
उगाएं
पालक! सिंपल टिप्स
पालक के बीज चुनें: ताजा, उच्च गुणवत्ता वाले बीज चुनें जो गमले में अच्छी तरह उग सकें।
1
उपयुक्त गमले का चयन: गहराई में कम से कम 6-8 इंच और अच्छी जल निकासी वाला गमला चुनें।
2
मिट्टी और खाद: समृद्ध, जैविक खाद युक्त मिट्टी का उपयोग करें जो पानी को अच्छी तरह सोख सके।
3
बीज बोना: बीजों को 1/2 इंच गहराई में और 3 इंच की दूरी पर बोएं।
4
सिंचाई: नियमित रूप से पानी दें लेकिन अत्यधिक पानी से बचें ताकि मिट्टी नम रहे।
5
सूर्य का प्रकाश: पालक को प्रतिदिन कम से कम 4-6 घंटे सूर्य का प्रकाश चाहिए।
6
पत्तियों की कटाई: पालक की पत्तियों को बाहरी किनारे से काटें जब वे पर्याप्त बड़ी हो जाएं।
7
उर्वरक का उपयोग: विकास के दौरान उचित उर्वरक दें ताकि पालक स्वस्थ और हरा-भरा रहे।
7
