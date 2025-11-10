By Navaneet Rathaur
Nov 10, 2025
जहर वाले या बिना जहर वाले, जानिए किन सांपों की सबसे लंबी होती है उम्र
सांपों की उम्र उनकी प्रजाति, पर्यावरण और जहर पर निर्भर करती है। जहरीले सांप लंबे जीते हैं या गैरजहरीले? आइए जानते हैं इनके बारे में।
सांपों की उम्र
दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा 20-25 साल तक जीवित रहता है। जंगल में शिकार की भरमार और मजबूत इम्यूनिटी इसे लंबी उम्र देती है।
किंग कोबरा
अफ्रीका का खतरनाक ब्लैक मांबा 11-15 साल जीता है। तेज गति और शक्तिशाली जहर होने से इस सांप के दुश्मन कम होते हैं। वहीं कैद में यह सांप 20 साल तक जीवित रहता है।
ब्लैक मांबा
भारत में सबसे ज्यादा मौतें देने वाला रसेल वाइपर 15-20 साल तक जीता है। मजबूत शरीर और छिपने की कला इसे लंबी उम्र देती है।
रसेल वाइपर
रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे लंबा गैरजहरीला सांप है, जो 25-35 साल तक जीता है। कैद में इस सांप की 40 साल तक की रिकॉर्ड उम्र दर्ज है।
पाइथन
भारतीय अजगर 20-30 साल तक जीवित रहता है। हालांकि, जंगल में शिकार की कमी से इस सांप की उम्र औसत से कम हो सकती है।
अजगर
गैरजहरीला सांप बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर कैद में 30-40 साल तक जीता है। जंगल में 20-25 साल। मजबूत शरीर और कम शत्रु इसे लंबी उम्र देते हैं।
बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर
बिना जहर वाला गार्टर स्नेक 10-15 साल जीता है। छोटा आकार होने से इसे छिपना आसान होता है। ठंडे इलाकों में हाइबरनेशन से इस सांप की उम्र बढ़ती है।
गार्टर स्नेक
जहरीले सांपों को जहर बनाए रखने में ऊर्जा लगती है, जबकि बेजहर सांप शिकार दबाकर मारते हैं। इससे उनकी उम्र 5-10 साल ज्यादा हो जाती है।
गैरजहरीले सांपों का लंबा जीवन
कैद में बेजहर एनाकोंडा और पाइथन 40 साल से ज्यादा जी चुके हैं। अच्छा भोजन, कोई शिकारी नहीं यही इनके लंबी उम्र का राज है।
सबसे लंबी उम्र का रिकॉर्ड
