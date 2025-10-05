By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 05, 2025
Faith
वास्तु: घर में कहां रखें पीतल के बर्तन?
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घरों में सद्भाव बनाए रखने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में विशिष्ट धातुओं का उपयोग अहम भूमिका निभाता है।
अहम भूमिका
सदियों से भारतीय घरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली धातु पीतल इस परंपरा में एक विशेष स्थान रखती है।
परंपरा
वास्तु और ज्योतिष में पीतल के बर्तन का खास महत्व होता है। इसकी खरीदारी धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है।
पीतल का महत्व
वास्तु शास्त्र में पीतल के बर्तनों के सही रख रखाव के कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को अपनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं।
नियम
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर में पीतल के बर्तन कहां रखना शुभ माना जाता है।
कहां रखें बर्तन
कहते हैं कि पीतल के बर्तन हमेशा घर की पश्चिम दिशा में ही रखने चाहिए। किसी अन्य दिशा में पीतल के बर्तन रखने की गलती न करें।
पश्चिम दिशा
पीतल के बर्तन को रखते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहां कभी अंधेरा न होना चाहिए।
कभी अंधेरा न हो
पीतल को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां उजाला हमेशा रहे।
उजाला वाली जगह
वास्तु के मुताबिक पीतल को गलत दिशा में रखने से शनि दोष का सामना करना पड़ सकता है।
शनि दोष का सामना
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
