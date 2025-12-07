By Dheeraj Pal
मोर पंख कहां रखना चाहिए और कहां नहीं?

मोर पंख को श्रीकृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रीकृष्ण को मोर और मोर पंख बहुत ही प्रिय हैं।

श्रीकृष्ण को प्रिय

वास्तु शास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख-समृद्धि का वास होता है। चलिए जानते हैं मोर पंख को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं।

सुख-समृद्धि का वास

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण-पश्चिम और पूर्व दिशा होती है। 

दिशा

इससे पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है।

तालमेल

इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में इनडोर प्लांट हैं, तो आप गमले में भी मोर का पंख सजाकर रख सकते हैं। इस गमले को दक्षिण-पश्चिम दिशा में जरूर रखें।

इनडोर प्लांट

यहां ना रखकर सोएं

मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है।

तकिए के नीचे

आप चाहे, तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि रोजाना तकिए के नीचे सफाई करके ही फिर से मोर पंख रखें।

ऊर्जा खत्म

कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर-उधर लगा लेते हैं लेकिन वास्तु की माने, तो ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं।

टूटा-फूटा सामान

आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए। जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा-फूटा सामान न रखा हो।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

