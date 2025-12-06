By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 06, 2025

 Faith

घर में कलावा कहां बांधना चाहिए?

हिंदू धर्म में कलावा का काफी महत्व होता है। इसे बहुत पवित्र रक्षा सूत्र माना जाता है। कलावा को मौली के नाम से भी जाना जाता है।

पवित्र रक्षा सूत्र

लोग इसे किसी मांगलिक कार्य के दौरान हाथ में पहनते हैं। यह जातक को कई तरह के लाभ पहुंचाता है।

लाभ

इसके अलावा वास्तु के मुताबिक घर में कलावा बांधने से वास्तु दोष दूर होता है। क्योंकि यह शुभता और सुरक्षा का प्रतीक है।

वास्तु दोष

ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कलावा घर में कौन सी दिशा और कौन सी जगह पर बांधना चाहिए।

घर में कहां बांधे

मुख्य द्वार पर घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और कलावा एक शुद्ध धागा माना जाता है।

मुख्य द्वार

बांधने से लाभ

इसलिए घर की चौखट पर इसे बांधा जाए तो यह रक्षा कवच का काम करता है। यह धागा नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है।

तिजोरी

वास्तु के मुताबिक कलावा को तिजोरी या धन वाले स्थान पर बांधना शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। यह धन की वृद्धि करता है।

पूजा के कलश में

पूजा में स्थापित कलश के मुख पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि कलावा कलश की दिव्यता को बढ़ा देता है। इससे सुख और समृद्धि बढ़ती है।

तुलसी के पास

ज्यादातर हिंदू घरों में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी के पास कलावा बांधना से नकारात्मक ऊर्जा का असर कम होता है और सकारात्मक बढ़ती है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

