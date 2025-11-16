By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
बेहद पवित्र होता है शमी का पौधा, जानिए कब और कहां लगाएं?
हिंदू धर्म में तुलसी समेत कुछ पौधों को बेहद पवित्र और शुभ माना गया है। इन्हीं में से एक शमी का पौधा है।
शमी का पौधा
मान्यता है कि शमी के पूजन से शनिदोष का प्रभाव कम होता है। इसे घर में रखने से दरिद्रता का नाश होता है।
शनि दोष का प्रभाव
कुछ लोग इसको कहीं और किसी भी तरह से लगा देते हैं, जिससे उनको वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है।
वास्तविक लाभ
चलिए जानते हैं कि आखिर शमी के पौधे का धार्मिक महत्व क्या है? इसे घर में लगाने की सही दिशा क्या है?
सही दिशा
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रामायण में भी शमी के पौधे का महत्व बताया गया है।
महत्व
कहां लगाएं
वास्तु के अनुसार, शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप इसे बालकनी या छत पर लगा सकते हैं।
दक्षिण दिशा
इसे लगाने के लिए दक्षिण दिशा बेहद ही शुभ मानी गई है। ध्यान रखें शमी का पौधा इस तरह रखें कि उस पर सीधी धूप न पड़े।
शमी का पौधा
घर से बाहर निकलने पर दाहिने ओर शमी का पौधा लगाना भी शुभ है।
शनिवार का दिन
शमी का पौधा लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि इसका संबंध सीधा शनिदेव से है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
