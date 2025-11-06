By Dheeraj Pal
घर में है शंख, तो भूलकर ना करें ये गलतियां
हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है। पूजा-पाठ से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक, शंख की ध्वनि को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है।
कहा जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह भगवान विष्णु का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसलिए लोग इसे घर में रखते हैं
लेकिन घर में शंख रखने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अशुभ परिणाम मिल सकता है।
वास्तु के मुताबिक शंख को घर में रखने के लिए सबसे शुभ दिशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) मानी गई है। इसे घर के मंदिर या पूजा स्थल के पास रखना चाहिए।
इस दिशा में शंख रखने से ना सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि धन-संपत्ति में वृद्धि होती है।
शंख को हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखें। जब भी शंख बजाएं, उसके बाद उसे साफ पानी से धोकर ही वापस रखें।
शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा के दौरान इसे हमेशा किसी साफ कपड़े या छोटे स्टैंड पर रखा जाए।
शंख को हमेशा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखना चाहिए। साथ ही शंख का खुला हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए।
घर में दो शंख रखने की परंपरा मानी जाती है, एक पूजा के लिए और दूसरा बजाने के लिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
