घर की इस दिशा में लगाएं ये पौधा, दिन-रात होगी तरक्की!
हिंदू धर्म में कई पेड़-पौधे पूजनीय हैं। इन्हें चमत्कारी पौधा भी माना जाता है। इन्हीं में से एक पौधा है अपराजिता का।
मान्यता है कि यदि आप वास्तु के नियमों के तहर इस पवित्र पौधे को अपने घर में लगाते हैं, तो इससे त्रिदेव और देवियों की कृपा प्राप्त होती है।
वास्तु शास्त्र में अपराजिता के पौधे को घर में लगाने की सही दिशा के साथ-साथ सही दिन भी बताया गया है। चलिए जानते हैं इसके कहां और कब लगाएं।
वास्तु के मुताबिक अपराजिता के पौधे को घर में गुरुवार या शुक्रवार के दिन लगाना सबसे शुभ होता है।
विष्णुजी को अपराजिता के फूल बेहद प्रिय है। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस दिन अपराजिता का पौधा घर में लगाना अच्छा होता है।
इसी तरह शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और उनकी पूजा में भी इस फूल का प्रयोग करने का खास महत्व है।
वास्तु की मानें, तो अपराजिता के पौधे को घर में हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बरकरार रहती है।
इस दिशा में लगाने से घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों की दिन रात तरक्की होती है।
वास्तु के मुताबिक अपराजिता के पौधे को भूलकर भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इससे अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और घर से सुख-शांति जाने लगती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
