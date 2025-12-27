By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
Vastu Tips: किस दिन नहीं करना चाहिए पैसों का लेन-देन?
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में धन को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसे लेकर कई नियम बताए गए हैं।
नियम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पैसों का सही समय पर लेन-देन करने से आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है।
मजबूत
वहीं, यदि आप गलत समय पर पैसों का लेन-देन करते हैं, तो इससे धन हानि और अस्थिरता पैदा हो सकता है।
गलत समय में लेन-देन
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के मुताबिक किस दिन पैसों का लेन-देन नहीं करना चाहिए।
कब ना करें
वास्तु के अनुसार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार धन संबंधी कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं।
शुभ दिन
शनिवार
वास्तु शास्त्र कहता है कि शनिवार को धन का लेन-देन करना शुभ नहीं माना जाता है। यह दिन शनि देव को समर्पित होता है, जो कर्म और न्याय के देवता हैं।
परेशानियां
मान्यता है कि शनिवार को पैसे उधार देने या लेने से घर से मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है और आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती सकती हैं।
खर्च
वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन पैसों का लेन-देन करने से विवाद, नुकसान या अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
आर्थिक असंतुलन
कहा जाता है कि मंगलवार को दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता है, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हाथ में मंगलसूत्र पहनना चाहिए या नहीं?
Click Here