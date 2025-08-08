By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
ड्राइंग रूम में कभी न रखें ये 5 चीजें, आता है दुर्भाग्य
वास्तु के मुताबिक ड्राइंग रूम घर का अहम हिस्सा होता है, जहां मेहमानों का स्वागत होता है और परिवार के लोग एक साथ समय बिताते हैं।
अहम हिस्सा
यदि ड्राइंग रूम की सजावट और वहां रखे सामान वास्तु के मुताबिक हो, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है और घर में सुख-शांति और समृद्धि भी बनी रहती है।
सुख-शांति
इतना ही नहीं वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जिन्हें ड्राइंग रूम में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं।
नकारात्मक चीजें
वास्तु शास्त्र में ड्राइंग रूम में कभी भी टूटा-फूटा या खराब फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
खराब फर्नीचर
मान्यतानुसार इसे रखने से मेहमानों पर गलत प्रभाव डालता है और घर में आर्थिक तंगी या रिश्तों में खटास ला सकता है।
गलत प्रभाव
ड्राइंग रूम में युद्ध, हिंसा, रोते हुए लोग या दुखद दृश्यों वाले चित्र और मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे शेर के शिकार करते हुए चित्र या टूटी मूर्तियां।
हिंसक तस्वीरें
वास्तु शास्त्र में ड्राइंग रूम में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या सूखे फूल रखना अशुभ माना जाता है। ये पौधे और फूल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं।
कांटेदार पौधे
पुराने, खराब टीवी, रेडियो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जो काम नहीं करते, वे ड्राइंग रूम में नहीं रखने चाहिए।
पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान
वास्तु शास्त्र में ड्राइंग रूम में दर्पण को मुख्य द्वार के सामने या गलत दिशा में रखना अशुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है।
दर्पण की गलत दिशा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
रात में राखी बांधना शुभ या अशुभ? जानें नियम
Click Here