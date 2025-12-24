By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

Vastu Tips: दूसरों को कभी ना दें अपनी ये 5 चीजें, वरना बढ़ेगी मुसीबतें

वास्तु शास्त्र में लेन-देन को लेकर कई बातें बताई गई हैं। वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं, दूसरों के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए।

पर्सनल चीजें

वास्तु के मुताबिक इन चीजों को शेयर करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं। 

नकारात्मक प्रभाव

वास्तु के मुताबिक कभी भी सगाई की अंगूठी दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह मजबूत बंधन और प्रेम का प्रतीक माना जाता है।

सगाई की अंगूठी

मान्यता है कि ऐसा करने से पार्टनर के साथ रिश्तों में तनाव और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इसका असर आर्थिक स्थिति और सुख-संपन्नता पर पड़ सकता है।

रिश्तों में तनाव

विवाह के कपड़े जैसे साड़ी या लहंगा भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।

शादी का जोड़ा

प्रभाव

मान्यता है कि शादी के वस्त्र को शेयर करने से आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और भावनाएं कमजोर हो सकती हैं।

झाड़ू

वास्तु में झाड़ू का खास महत्व होता है। इसको धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए अपने घर की झाड़ू दूसरों को कभी न दें।

घड़ी

हाथ की घड़ी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है। साथ ही इससे समय प्रबंधन भी प्रभावित होता है।

ताला चाबी

घर का ताला या चाबी दूसरों को देना बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे आर्थिक नुकसान, चोरी या धन रुकने जैसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

घर में भगवद गीता रखने से मिलते हैं ये लाभ

 Click Here