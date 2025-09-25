By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 25, 2025
रास्ते में पड़ी इन चीजों को कभी न लांघे, वरना शुरू होगा बुरा वक्त!
मान्यताओं के अनुसार सड़क पर पड़ी कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए। इससे व्यक्ति का बुरा वक्त शुरू हो जाता है।
क्या न लांघे
मान्यता है कि सड़क पर नींबू-मिर्च पड़ी मिल जाए, तो इसे गलती से भी नहीं लांघना चाहिए।
नींबू-मिर्च
ज्यादातर लोग इसे अपने घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे लांघने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है।
प्रभाव
साथ ही रास्ते में जाते वक्त कहीं बीच में अगरबत्ती या धूपबत्ती की राख और पूजा की सामग्री दिख जाए, तो उसे लांघना नहीं चाहिए।
अगरबत्ती
ऐसा करने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में नकारात्मक शक्तियां दस्तक दे सकती हैं।
नकारात्मक शक्तियां
जमीन पर पड़े सिक्कों को भी नहीं लांघना चाहिए। इसे लांघना धन की देवी माता लक्ष्मी के अपमान के समान होता है।
सिक्के न लांघे
ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
मां लक्ष्मी हो जाती है नाराज
रास्ते में हल्दी, सिंदूर या चावल जैसी चीजें भी गलती से भी नहीं लांघना चाहिए। इससे अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है।
हल्दी, सिंदूर व चावल
नारियल या नारियल और उसके साथ पूजा सामग्री दिख जाए, तो उसे भी नहीं लांघना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है।
नारियल को भी न लांघे
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
