मुख्य द्वार पर शमी का पौधा रखने से क्या होता है?
शमी के पौधे को ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। इस पौधे का संबंध शनिदेव से बताया जाता है।
शनि देव से संबंध
मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति शमी का पौधा घर में लगा ले, तो उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो सकता है और किस्मत भी चमक सकती है।
चमक सकती है किस्मत
लेकिन इसके लिए वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों का ख्याल रखकर पौधा घर में लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे सही जगह पर लगाना चाहिए।
सही जगह लगाएं
मान्यता है कि शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार के पास रखा जा सकता है।
मुख्य द्वार पर लगाएं
मुख्य द्वार पर इसे इस तरह लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो शमी का पौधा आपके दाई तरफ होना चाहिए।
दाईं तरफ लगाएं
माना जाता है कि मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाने से और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने से परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सकारात्मकता आती है।
सकारात्मक आती है
वास्तुशास्त्र के अनुसार, इस शुभ पौधे को घर में शनिवार के दिन लगाना सबसे उत्तम माना गया है।
शुभ दिन
आप शमी का पौधा शनि जयंती के खास अवसर पर भी लगा सकते हैं।
खास अवसर
ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है।
सकारात्मक ऊर्जा का संचार
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
