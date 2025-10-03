By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 03, 2025
Faith
Vastu Tips: घर में पानी से जुड़ी चीजें किस दिशा में लगानी चाहिए?
वास्तु शास्त्र अनुसार अगर घर में हर चीज उसकी उचित दिशा में रखी जाए, तो इससे जीवन में सुख-समृद्धि की कभी कमी नहीं हो सकती।
वास्तु शास्त्र
पानी से जुड़ी चीजों जैसे नल, शावर, बेसिन, गीजर इत्यादि को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कई बातें बताई गई हैं। चलिए जानते हैं कि इन्हें घर में कहां लगाना चाहिए।
कहां लगाएं
पानी या फिर जल से जुड़ी ये सभी वस्तुएं हमारी दिनचर्या में अहम भूमिका निभाती हैं इसलिये ये अगर सही दिशा में न लगी हो तो ये नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं।
महत्व
वास्तु शास्त्र के अनुसार पानी के नल को और शावर को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए।
नल व शावर के लिए दिशा
इसके अलावा वाश बेसिन को भी उत्तर या फिर ईशान कोण पर होना चाहिए।
वाश बेसिन
गीजर को घर के आग्नेय कोण पर होना चाहिए।
गीजर
नहाने के लिये उपयोग में आने वाला बाथटब भी आप उत्तर या ईशान कोण में रख सकते हैं।
बाथटब
साथ ही घर से पानी के निकासी की व्यवस्था उत्तर दिशा में करवानी चाहिए।
निकासी की व्यवस्था
पानी के नल और शावर को उपयोग करने के बाद सही ढंग से बंद कर देना चाहिये क्योंकि अगर इससे पानी टपकता है तो घर में धन संबंधी दिक्कतें आती हैं।
ध्यान रखें ये बातें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
