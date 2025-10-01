By Dheeraj Pal
गिफ्ट में न दें ये 6 चीजें, रिश्तों में बढ़ जाएगी दरार!
वास्तु शास्त्र में वस्तुओं से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। इन्हीं में से एक यह भी है कि उपहार में कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए।
कांच की बनी वस्तुएं जैसे शीशा, घड़ी, फोटो फ्रेम या ग्लास शोपीस गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। क्योंकि वास्तु के अनुसार ये रिश्तों में दरार का संकेत देती हैं।
वास्तु की मानें, तो कांच का स्वभाव ही टूटने का होता है और यही वजह है कि यह रिश्तों की मजबूती को कमजोर कर सकता है। इसलिए कांच से बनी चीजें गिफ्ट में न दें।
वास्तु शास्त्र में काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। चाहे कपड़े हों या कोई शोपीस, ब्लैक कलर गिफ्ट करना अशुभ माना जाता है।
चाकू, कैंची या किसी भी तरह के नुकीले सामान गिफ्ट में देना बिल्कुल मना है। इन्हें गिफ्ट करने से रिश्तों में टकराव और गलतफहमियां बढ़ती हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को गिफ्ट में देना शुभ नहीं माना जाता। घड़ी समय के निकल जाने और रिश्तों में दूरी का संकेत देती है।
रुमाल को वास्तु में दुख और परेशानी से जोड़ा गया है। इसे गिफ्ट करने से रिश्तों में उदासी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।
जूते-चप्पल रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी होते हैं, लेकिन इन्हें गिफ्ट करना रिश्तों के लिए ठीक नहीं माना जाता है।
आप गिफ्ट में गणेश जी की मूर्ति, वास्तु यंत्र, क्रिस्टल कमल, हाथी का जोड़ा और चांदी की वस्तुएं भी दान में देने से शुभता आती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
