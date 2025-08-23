By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 23, 2025
Faith
नहाने के बाद न करें ये 8 गलतियां, चली जाती है खुशहाली!
हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व बताया गया है। सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए वास्तु शास्त्र में कई नियम और उपाय बताए गए हैं।
नियम और उपाय
इन्हीं नियमों में से एक स्नान को लेकर है। वास्तु के मुताबिक स्नान के तुरंत बाद की गई कुछ गलतियां आपको नुकसान पहुंचा सकती है।
नहाने से जुड़ी गलतियां
वास्तु की मानें, तो नहाने के बाद बाथरूम में रखी बाल्टी को खाली न रखें। हमेशा उसमें पानी भरकर रखें।
खाली बाल्टी न रखें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, नहाने के तुरंत बाद शीशे के सामने जाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मानसिक अशांति हो सकती है और आपकी तरक्की रुक सकती है।
शीशा न देखें
वास्तु के अनुसार, नहाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होता है और सकारात्मकता दूर होती है।
झाड़ू न लगाएं
वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि नहाने के बाद तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। जैसे – मांसाहार, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए।
तामसिक भोजन न करें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, स्नान के तुरंत बाद उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है।
सोने से बचें
नहाने के बाद गंदे कपड़े न धोएं, बल्कि उन्हें पहले ही धो लें। इसके अलावा नहाने के तुरंत बाद रसोई में न प्रवेश करें।
गंदे कपड़े न धोएं
मान्यतानुसार नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे पति की लंबी आयु कम हो सकती है।
लंबी आयु होती है कम
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
