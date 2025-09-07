पितृ पक्ष में नए कपड़े क्यों नहीं खरीदना चाहिए?

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 7, 2025
घर की इस दिशा में लगाएं फैमिली फोटो, पारिवारिक रिश्ते होंगे मजबूत
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में फैमिली फोटो सही दिशा में लगाने से रिश्तों में मधुरता और सुख-शांति बढ़ती है। आइए जानें कैसे।
फैमिली फोटो
वास्तु शास्त्र घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। सही दिशा में रखी फैमिली फोटो प्यार, विश्वास और एकता को बढ़ाती है।
रिश्तों का आधार
वास्तु के अनुसार, फैमिली फोटो पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में लगाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में मधुरता लाता है।
फैमिली फोटो के लिए सही दिशा
पूर्व दिशा सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। यहां फैमिली फोटो लगाने से परिवार में खुशी और सामंजस्य बढ़ता है।
सूर्य की ऊर्जा का लाभ
उत्तर-पूर्व दिशा भगवान विष्णु और आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित है। यहां फोटो लगाने से रिश्तों में विश्वास मजबूत होता है।
ईशान कोण
दक्षिण, पश्चिम या दक्षिण-पूर्व दिशा में फैमिली फोटो न लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा, विवाद और तनाव को बढ़ा सकता है।
गलत दिशा से बचें
सुखी और हंसते हुए परिवार की तस्वीर चुनें। उदास, धुंधली या टूटी-फूटी फोटो ना लगाएं, यह नकारात्मकता लाती है।
सही फोटो का चयन करें
फोटो को साफ जगह पर, दीवार पर उचित ऊंचाई पर लगाएं। टॉयलेट, रसोई या सीढ़ियों के नीचे फोटो ना रखें।
फोटो लगाने के नियम
पूर्व दिशा में हरे पौधे रखें और नियमित रूप से घर में हवन या दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
अन्य वास्तु उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
