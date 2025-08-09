By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 09, 2025
वास्तु टिप्स: फिश पेंटिंग घर में लगाने के फायदे
वास्तु के मुताबिक घर में कई पेंटिंग्स न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी एहसास दिलाते हैं।
सुंदरता
इन्हीं में से एक है मछलियों की पेंटिंग, जिसका वास्तुशास्त्र में खास महत्व बताया गया है।
मछलियों की पेंटिंग
मान्यतानुसार, इसे घर में सही दिशा और स्थान पर लगाने से नकारात्मकता दूर होती है।
नकारात्मकता दूर
साथ ही, इससे परिवार के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और आपका गुड लक भी शुरू हो सकता है।
गुड लक
मछलियों की पेंटिंग को धन और सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है।
सौभाग्य का प्रतीक
इसे घर की सही दीवार पर लगाने से जातक को गृह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है और जीवन से बुरा वक्त दूर हो सकता है।
गृह क्लेश से मुक्ति
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, फिश पेंटिंग को हमेशा घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगाना चाहिए।
उत्तर-पूर्व दिशा
इसके अलावा, आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। पेंटिंग के लिए इन दिशाओं को सबसे उत्तम माना गया है।
उत्तर दिशा
इस दिशा में मछली की पेंटिंग्स लगाने से जातक को घर की आर्थिक समस्याओं से निजात मिल सकती है और धीरे-धीरे धन लाभ के योग बनने लगते हैं।
धन लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
