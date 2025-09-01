By Navaneet Rathaur
घर की उत्तर दिशा में गलती से ना रखें ये 5 चीजें, छिन जाती है खुशहाली
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा (ईशान कोण) को पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिशा में गलत चीजें रखने से खुशहाली छिन सकती है।
उत्तर दिशा
उत्तर दिशा भगवान कुबेर (धन) और शिव (शांति) से जुड़ी है। इस दिशा को साफ और पवित्र रखना समृद्धि लाता है।
उत्तर दिशा का धार्मिक महत्व
उत्तर दिशा में डस्टबिन या कचरा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आर्थिक हानि और अशांति हो सकती है।
कचरा या डस्टबिन
उत्तर दिशा में भारी फर्नीचर या सामान रखने से धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। इसे हल्का और खुला रखें।
भारी सामान
उत्तर दिशा में टॉयलेट या बाथरूम बनाना वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे स्वास्थ्य और धन हानि हो सकती है।
टॉयलेट या बाथरूम
उत्तर दिशा में कैंची, चाकू या तीखी वस्तुएं रखने से पारिवारिक कलह और तनाव बढ़ सकता है। इन्हें दूसरी दिशा में रखें।
कैंची या चाकू
टीवी, फ्रिज या अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्तर दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
उत्तर दिशा को साफ और व्यवस्थित रखें। इस दिशा में पानी का घड़ा या फव्वारा रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
उत्तर दिशा को साफ रखें
उत्तर दिशा में छोटा पूजा स्थल या भगवान की मूर्ति रखें। इससे धन और शांति का आगमन होता है।
पूजा स्थान के लिए सबसे बढ़िया
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
