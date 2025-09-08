By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 8, 2025
बाथरूम का दरवाजा खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। खुला बाथरूम दरवाजा नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। आइए जानें क्यों।
बाथरूम: वास्तु का महत्व
बाथरूम में जल और नकारात्मक ऊर्जा होती है। खुला दरवाजा इसे घर के अन्य हिस्सों में फैलाता है, जिससे अशांति बढ़ती है।
नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
वास्तु के अनुसार, खुला बाथरूम दरवाजा घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करता है और वास्तु दोष पैदा करता है।
वास्तु दोष का कारण
खुला दरवाजा नमी और नकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है, जिससे परिवार में स्वास्थ्य समस्याएं जैसे त्वचा रोग या तनाव बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य पर प्रभाव
वास्तु शास्त्र में बाथरूम को धन के बहाव से जोड़ा जाता है। खुला दरवाजा धन हानि और आर्थिक अस्थिरता को आकर्षित करता है।
आर्थिक नुकसान
खुला बाथरूम दरवाजा घर में तनाव और झगड़े को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को पूरे घर में फैलाता है।
पारिवारिक कलह
वास्तु के अनुसार, बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें, खासकर उपयोग के बाद। यह नकारात्मक ऊर्जा को सीमित करता है।
दरवाजा बंद रखें
बाथरूम में साफ-सफाई रखें, गंगा जल छिड़कें और दरवाजे पर सकारात्मक प्रतीक (जैसे स्वास्तिक) लगाएं।
वास्तु दोष दूर करें
बाथरूम उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए। खुला दरवाजा इन दिशाओं में भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
बाथरूम की सही दिशा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
