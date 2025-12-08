By Navaneet Rathaur
वास्तु शास्त्र: घर में काले रंग का पेंट का इस्तेमाल शुभ होता है या अशुभ

हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना जाता है। 

किसी भी धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ, शादी-विवाह और अनुष्ठान में काले कपड़े या काले रंग को वर्जित माना गया है। 

यहां तक कि लोग घर में भी काले रंग के इस्तेमाल से बचते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। 

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में काले रंग के इस्तेमाल को लेकर कई बातें बताई गई हैं। 

ज्‍योतिष में ऐसा माना जाता है कि काला रंग राहु से संबंधित है। इसलिए काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। 

वास्‍तु के अनुसार भी घर में कुछ जगहों पर काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि बच्चों के बेडरूम में इस रंग का इस्तेमाल ना करें।

वास्तु की मानें, तो काले रंग का असर बच्‍चों पर भी नकारात्‍मक पड़ता है। इससे बच्‍चों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है।

किचन में भी आपको काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। यहां तक कि किचन के काउंटर टॉप पर भी काले रंग का प्रयोग भूलकर भी ना करें। 

अगर काला पत्‍थर लगा भी हो, तो उसके दुष्‍प्रभाव को कम करने के लिए गैस स्‍टोव के नीचे किसी हल्‍के रंग की टाइल रख दें। इससे दुष्‍प्रभाव से बचा जा सकता है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

