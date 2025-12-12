By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

तुलसी के पौधे से ऐसे मिलता है शुभ और अशुभ संकेत, जानिए पहचान का तरीका

हिंदू धर्म में तुलसी माता को विष्णु प्रिया और लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर की तुलसी रोज शुभ-अशुभ संकेत देती है। आइए इन्हें पहचान करने का तरीका जानते हैं।

तुलसी जी का पौधा

अगर तुलसी जी की पत्तियां गहरी हरी, चमकदार और बिना किसी दाग के हों, तो समझें मां लक्ष्मी प्रसन्न हैं। घर में धन, सुख और समृद्धि आने वाली है।

पत्तियां हरी-भरी और चमकदार

सुबह तुलसी जी पर ओस की बूंदें चमक रही हों या पत्तों पर पानी की बूंदें टपक रही हों, तो इसे लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है। इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है।

सुबह ओस की बूंदें

तुलसी जी में अचानक नई-नई कोंपलें निकलने लगें, तो समझें घर में संतान, धन, नौकरी जैसे नई खुशखबरी आने वाली है। मां तुलसी आशीर्वाद दे रही हैं।

नई कोंपलें फूटना

शाम को तुलसी के पास से तेज मीठी सुगंध आए, तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। यह पितर और देवता के प्रसन्न होने का संकेत है।

सुगंध तेज होना

तुलसी जी की पत्तियां बिना वजह पीली पड़ने या सूखने लगें, तो यह पितृदोष या नजर दोष का संकेत है। तुरंत गंगाजल छिड़कें और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें।

पत्तियां पीली या सूखना

तुलसी जी में अचानक कीड़े लग जाएं या पत्तों पर काले धब्बे दिखें, तो घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हुआ है। पूरे घर में नमक का पानी छिड़ककर शुद्धि करें।

कीड़े या काले धब्बे

अगर पूरा पौधा सूख जाए, तो बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। घर में कलह, धन हानि या किसी की बीमारी हो सकती है। नई तुलसी लगाएं और 11 सोमवार व्रत करें।

तुलसी का सूखना

सुबह-शाम तुलसी जी को जल दें, दीपक जलाएं, 'ॐ तुलस्यै नमः' 11 बार बोलें। शाम को तुलसी जी के पास कपूर जलाएं। इससे हर नेगेटिविटी दूर होती है।

रोज ये जरूर करें

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

प्रेमानंद जी महाराज: इच्छा नहीं पूरी होने से भक्ति पर संदेह होने लगे, तो क्या करें?

 Click Here