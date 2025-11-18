By Navaneet Rathaur
घर में इन 5 फोटो को टांगने से दूर होगा वास्तु दोष, जानिए इससे जुड़ा नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सही तस्वीरें टांगने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है। कुछ खास तस्वीरें वास्तु दोष को खत्म करने में मदद करती हैं।

वास्तु शास्त्र

भगवान गणेश की तस्वीर घर के मुख्य द्वार या लीविंग रूम में उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और वास्तु दोष को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं।

विघ्नहर्ता की तस्वीर

पूजा रूम में या तिजोरी के पास उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी की तस्वीर टांगे। कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी की तस्वीर  धन और समृद्धि को आकर्षित करती है।

मां लक्ष्मी की तस्वीर

राधा-कृष्ण की तस्वीर कपल अपने बेडरूम में पूर्व दिशा में टांगें। यह प्रेम और सद्भाव को बढ़ाता है। यह वास्तु दोष को दूर कर परिवार में शांति और खुशी लाता है।

राधा-कृष्ण की तस्वीर

लिविंग रूम या वर्क प्लेस पर पूर्व या उत्तर दिशा में 7 घोड़ों की तस्वीर टांगने से वास्तु दोष दूर होता है और आर्थिक उन्नति बढ़ती है।

7 घोड़ों की तस्वीर

बहते पानी या झरने की तस्वीर उत्तर-पूर्व दिशा में टांगें। यह धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ाता है। ऐसी तस्वीर वास्तु दोष को दूर कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

बहता पानी या झरना

वास्तु दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक तंगी, और पारिवारिक कलह हो सकता है। सही तस्वीरें और दिशा चुनकर इन दोषों को आसानी से दूर किया जा सकता है।

वास्तु दोष के प्रभाव

तस्वीरें हमेशा साफ और सकारात्मक छवि वाली चुनें। टूटी-फूटी या उदास तस्वीरें ना टांगें। तस्वीरें सही दिशा में और उचित ऊंचाई पर लगाएं।

तस्वीरें टांगने के वास्तु नियम

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

