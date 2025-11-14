By Navaneet Rathaur
Vastu Shastra: आखिर टूटे बर्तनों में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए?
हिंदू धर्म शास्त्रों और संस्कृति के मुताबिक, भोजन को एक पवित्र कर्म माना जाता है। सही और शुद्ध भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन पवित्र हो जाता है।
भोजन करना
भोजन तैयार करने का तरीका, भोजन करने का समय और उसे ग्रहण करने के बर्तनों तक, हर चीज को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं।
भोजन से जुड़े नियम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, टूटे-फूटे बर्तन में भोजन करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं टूट बर्तनों में भोजन करने से मना क्यों किया जाता है?
टूटे-फूटे बर्तन में भोजन
शास्त्रों के मुताबिक, भोजन को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसे में इसे पवित्रता और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए।
भगवान का आशीर्वाद
अगर कोई व्यक्ति टूटे हुए बर्तन में भोजन करता है, तो यह उस भोजन का अनादर करने जैसा होता है।
भोजन का अनादर
मान्यता है कि भोजन का अनादर करने से ना केवल घर में नकारात्मकता बढ़ती है, बल्कि हमारे जीवन पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है।
अशुभ प्रभाव
हिंदू धर्म में भोजन को अन्नपूर्णा देवी का रूप माना जाता है। ऐसे में टूटे-फूटे बर्तनों में भोजन करने से अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है।
मां अन्नपूर्णा का अपमान
टूटे-फूटे बर्तन में भोजन करने से घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जिससे परिवार की सुख-शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
नेगेटिव एनर्जी
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
