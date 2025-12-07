By Navaneet Rathaur
रोटी बनाने के बाद चकला बेलन को कैसे रखें? जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम
वास्तु शास्त्र में चकला-बेलन को मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे गलत तरीके से रखना घर की बरकत और सुख-शांति को खत्म कर देता है। आइए जान लें चकला बेलन से जुड़े सही नियम।
चकला-बेलन
चकला बेलन से बनाई पहली रोटी गौमाता को खिलाएं। इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। इससे पितृदोष, राहु-केतु सब शांत होते हैं और घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती।
पहली रोटी हमेशा गाय को
रोटी बनाने के बाद चकला-बेलन को गंदा छोड़ना या उल्टा रखना वास्तु दोष पैदा करता है। हमेशा अच्छे से साफ करके सीधा और सुरक्षित जगह पर रखें।
इस्तेमाल के बाद साफ करें
बेलन को चकले पर खड़ा रखना या उल्टा लिटाना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और नेगेटिविटी बढ़ने लगती है।
बेलन को चकले पर खड़ा मत करें
चिड़चिड़ाहट या गुस्से में बेलन-चकला इधर-उधर फेंकना मां लक्ष्मी को नाराज करता है। घर की बरकत चली जाती है। हमेशा प्यार और आदर से रखें।
गुस्से में कभी ना पटकें
अगर लंबे समय से धन की रुकावट है, तो शुक्रवार को नया चकला-बेलन खरीदकर किसी जरूरतमंद महिला को दान करें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और बरकत लौट आती है।
बंद किस्मत का ताला खोलने का उपाय
चकला-बेलन को हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) या उत्तर-पूर्व में साफ-सुथरे शेल्फ पर रखें। ऊंचाई पर रखें, जमीन पर रखना अशुभ होता है।
रसोई में रखने का सही स्थान
रात को सोने से पहले चकला-बेलन जरूर साफ करें और ढककर रखें। खुले रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और सुबह का भोजन प्रभावित होता है।
रात में खास सावधानी
अगर चकला-बेलन पुराना या टूट गया है, तो उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में दान करें। नया लाकर ही इस्तेमाल करें, पुराना घर में रखना अशुभ है।
पुराना हो जाए तो क्या करें?
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
